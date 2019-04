Inter, Borja Valero: "Con la Juve dobbiamo fare la partita. Icardi maturo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A due giorni dalla sfida contro la Juventus, il centrocampista dell'Inter, Borja Valero, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Queste le sue parole: "Mancano sempre meno partite alla fine, abbiamo un piccolo vantaggio ma non ci possiamo rilassare. Arrivare in Champions è molto importante. Quella contro la Juve è una partita importantissima e loro vorranno vincere anche se sono già campioni d'Italia".

Che periodo sta passando Mauro Icardi adesso che non è più un titolare inamovibile?

"È più giovane di me ma ha giocato tantissime partite ed è maturo. Sa gestire questi momenti come tutti".

Cosa dovrete fare per vincere sabato?

"Dobbiamo essere concentrati soprattutto nei primi minuti quando spesso andiamo in difficoltà ed essere forti mentalmente. Dovremo gestire la partita e provare a farla noi. Poi dobbiamo buttarla dentro perché ultimamente ci sta mancando un po' anche quello".