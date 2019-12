Inter, Borja Valero: "Conte era stato chiaro con me, ma io sono testardo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Borja Valero, centrocampista dell'Inter, è tornato al gol in Serie A in casa della Fiorentina, nel match poi concluso sull'1-1. Lo spagnolo ha parlato così a fine gara, ai microfoni di Sky Sport: "Uno quando ha l'occasione prova a farsi trovare pronto, e l'ho fatto. Peccato però per i tre punti, servivano più di una mia bella prestazione. Gli applausi sono belli e non esultare è il minimo dopo cinque anni in maglia viola in cui ci siamo divertiti tanto, sono contento di essere tornato a segnare dopo tanto tempo".

Piacerebbe tornare a Firenze?

"Non so, sono in scadenza, potrebbe essere stata l'ultima partita questa al Franchi... Vedremo nel futuro".

Come fa vivere i periodi lontano dal campo Conte?

"Lui è stato chiaro sin dall'inizio ma sono testardo, sono voluto rimanere per forza perché sentivo che era un'occasione importante a livello personale. Mi sono allenato bene e me lo diceva anche lui prima di mettermi in campo, che se continuavo così avrei avuto spazio. Così è successo, peccato solo per gli infortuni dei compagni, ma mi sono dimostrato pronto fisicamente e mentalmente".

Anche tatticamente, visto l'interpretazione da mezzala

"Ho giocato tanti anni con Montella in quel ruolo, e me lo ricordo come si fa. Ho provato anche a fare giocate pericolose in area, a volte ci sono riuscito altre meno".