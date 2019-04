Inter, Borja Valero: "E' mancata lucidità. Speriamo di rifarci col Genoa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Borja Valero, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Inter Tv al termine della sconfitta contro la Lazio: "Ci è mancata lucidità negli ultimi metri. Loro hanno trovato quel gol che gli ha dato molti più motivi per chiudersi e ripartire. Peccato perché potevamo prendere molto vantaggio sulle altre squadre. All'inizio sono partito molto 'alto', come avevamo preparato in base alla posizione delle loro mezzali. Nel secondo tempo, invece, mi sono abbassato di più vicino a Brozovic e siamo riusciti a lanciare spesso Perisic per il cross. Ma la sensazione era che trovare il gol sarebbe stato molto dura. Non siamo riusciti a trovare quella continuità che avevamo avuto dopo le prime tre partite di campionato, facendo una serie di tante vittorie. Una grandissima vittoria nel derby che ci doveva dare qualcosa in più, ma purtroppo sono arrivati zero punti. Adesso avremo tante partite importantissime, anche scontri diretti. Speriamo di rifarci subito mercoledì col Genoa per trovare ancora più stimoli per l'Atalanta". A riportarlo è FcInterNews.it.