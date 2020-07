Inter, Borja Valero ha convinto Conte: lo spagnolo rinnoverà per un'altra stagione

Il buon finale di stagione vale la conferma per Borja Valero. Lo spagnolo, scrive il Corriere dello Sport, ha convinto Antonio Conte, che peraltro negli ultimi giorni ha speso parole importanti nei suoi confronti. Per queste ragioni, dovrebbe arrivare a breve il rinnovo del contratto, in scadenza a fine agosto, per un'altra stagione. Con lui, probabile la conferma di Biraghi, nonché il rientro di Ionut Radu, che allungherebbe la rosa in vista della prossima Champions League perché formato nel vivaio nerazzurro.