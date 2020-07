Inter, Borja Valero: "Ho provato sempre a dare il mio contributo e sono felice per questo"

vedi letture

Il centrocampista nerazzurro Borja Valero ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo sul Napoli: "Centesima con la maglia dell'Inter e non c'è più bella cosa di festeggiare con una vittoria. Meritata. In difficoltà in alcune situazioni, ma siamo riusciti a portare a casa i tre punti - riporta Fcinternews.it -. Provo a fare quello che mi chiede il mister, anche abbassarmi per giocare di più la palla e gestire il gioco. Ultimamente lo facciamo abbastanza bene. Con l'esperienza, riesci a farti trovare nei posti giusti nei momenti giusti. Ho provato sempre a dare il mio contributo e sono felice per questo".