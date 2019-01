Fonte: fcinternews.it

© foto di PHOTOVIEWS

Intervistato da Sport Mediaset, il centrocampista dell'Inter Borja Valero si è così espresso riguardo il capitano nerazzurro Mauro Icardi: "Io lo vedo tranquillo e normale, sia allena bene. Lui è uno freddo, lo vedo bene sia negli allenamenti che nella vita dello spogliatoio. Se Wanda svolge un buon lavoro da agente? Non lo so, io la conosco solo come amica e come moglie di Mauro. Non so se sia brava come procuratore sportivo, spero per Mauro che lo sia nei modi migliori".