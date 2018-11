Inter, Borja Valero: "Messi in campo? Saremo pronti in ogni caso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Barcellona l'incognita di formazione si chiama inevitabilmente Leo Messi. La Pulce ha recuperato dall'infortunio al braccio ma non può essere al meglio della forma. Questo il pensiero espresso in conferenza stampa da Borja Valero in merito: "Abbiamo preparato la gara in ogni caso, sia che giochi sia che non giochi. Certo che con lui cambia la storia, ma saremo comunque pronti. Siamo arrivati a disputare la Champions e adesso vogliamo ottenere il massimo da noi stessi".