Inter, Borja Valero: "Ora prepariamoci per la Champions League"

Entrato nei minuti finali della rotonda vittoria per 5-0 dei suoi sul Genoa, Borja Valero elogia i suoi con un post su Twitter, in cui pensa già al prossimo impegno, la sfida di martedì contro il Barcellona. "Grande squadra! Grande pubblico! Ora prepariamoci per la UCL" scrive lo spagnolo, accompagnando queste parole, dense di entusiasmo, ad una foto in cui esulta con i compagni. Un messaggio chiaro, di godersi il momento, ma preparando al meglio la prossima sfida di Champions League,