Inter, Borja Valero potrebbe non rinnovare: torna l'ipotesi Fiorentina

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, in caso di mancato rinnovo con l'Inter, la Fiorentina potrebbe essere una possibilità per proseguire e terminare la carriera in Italia. Il procuratore del giocatore ieri ha dichiarato che lo spagnolo non vuole tornare a giocare nella Liga, aprendo a un futuro lontano dai nerazzurri ma sempre in Serie A e i viola, dopo averci provato senza successo l'estate scorsa, potrebbero approfittarne per riportarlo al Franchi a parametro zero.