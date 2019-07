© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Borja Valero per arrivare a Cristiano Biraghi. L'Inter, secondo quanto riporta Tuttosport, vuole sfruttare la carta del centrocampista spagnolo per riportare in nerazzurro il laterale mancino. Una chiave volta anche ad abbassare le alte richieste economiche della Fiorentina, che per il cartellino di Biraghi chiede più di 15 milioni di euro. Montella, al contempo, riabbraccerebbe sicuramente volentieri l'ex Villarreal a Firenze.