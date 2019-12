Inter, Borja Valero: "Siamo stanchi, ma niente alibi. Dobbiamo lottare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista dell’Inter Borja Valero è intervenuto ai microfoni di ‘Tiki Taka’ al termine del match pareggiato contro la Fiorentina: “Purtroppo non abbiamo vinto, la cosa più importante. Grandi emozioni tornare qui, poteva essere anche la mia ultima partita in questo stadio. Non siamo riusciti a vincere e questo è un peccato. Siamo un po’ stanchi, ci sono tanti giocatori che giocano tutte le partite, ma non dobbiamo avere alibi né scuse. Dobbiamo lottare e provare a portare a casa gli ultimi tre punti dell’anno e chiudere in bellezza”.

Come si riparte dopo la delusione della Champions? “Lui capisce molto bene il momento, sa che è stata una botta molto importante, ma ci ha detto che per tornare a giocare la Champions bisogna ripartire dal campionato e provare a lottare fino in fondo per lo Scudetto”.

La sostituzione? “Ho avuto un problema al polpaccio, per questo c’è stato il cambio”.