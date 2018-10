Inter, Borja Valero: "Siamo tranquilli, la posizione nel girone è buona"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la dura partita del Camp Nou, terminata con una sconfitta per 2-0, a InterTV ha parlato Borja Valero: "Siamo tranquilli, sapevamo della difficoltà di questa partita e volevamo tenerla aperta fino alla fine, avendo qualche occasione per portare qualcosa di positivo. Siamo stati lì, abbiamo avuto delle occasioni ma loro sono stati più bravi. Se avessimo voluto passare il girone avremmo dovuto fare quello che abbiamo fatto in queste prime partite. Siamo in una bella posizione. Loro nel primo tempo sono stati molto alti e aggressivi e non non abbiamo palleggiato nel modo giusto. Se avessimo gestito bene il pallone avremmo potuto far male, si sarebbe aperto un mondo. Nella ripresa siamo riusciti a fare meglio e ad avere qualche occasione in più".