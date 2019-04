Inter, Borja Valero: "Spalletti? La società sa cosa fare. Lautaro è il futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato a SportMediaset soffermandosi sulla crescita di Lautaro Martinez e soprattutto sul futuro di Luciano Spalletti in panchina: "Per fortuna il mio contratto non prevede che io debba prendere certe decisioni, ma la società saprà cosa fare a fine stagione. Lautaro? Sta crescendo molto bene, è giovane e fin da subito gli hanno dato importanza. E' uno dei pezzi importanti per il futuro dell'Inter".