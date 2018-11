Inter, Borja Valero: "Studieremo l'andata per non ripetere errori"

Il centrocampista spagnolo dell'Inter, Borja Valero, ha parlato a Sky alla vigilia della sfida di Champions League di domani. "A Barcellona non abbiamo fatto le cose come volevamo, dobbiamo studiare la gara d'andata per non fare gli stessi errori. Qualificazione già domani? Tutta la gente non se l'aspettava, ma abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto in queste condizioni. Ora dobbiamo arrivare fino in fondo, fare risultato per passare il turno".