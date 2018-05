Inter, Borja Valero: "Tornare al Real Madrid sarebbe un sogno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista rilasciata ai microfoni di Radio Marca da Borja Valero, centrocampista dell'Inter che ha parlato della scelta di restare sempre fedele alla maglia della Spagna e del suo futuro: "Sono stato tentato di indossare la maglia dell'Italia, ma il mio paese è la Spagna e sono felice come chiunque altro quando vince. Tornare al Real Madrid sarebbe un sogno, ma in futuro non sarebbe male giocare per qualche altra squadra spagnola".

Sulla decisione del ct Sampaoli di non convocare il suo compagno di squadra Mauro Icardi per Russia 2018: "Il fatto che non sia stato convocato per i Mondiali attira l’attenzione, ma anche in questo sport a volte i pregiudizi hanno un peso importante. Se l’Argentina non lo convoca, peggio per loro".