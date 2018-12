Inter, Borja Valero: "Vincere oggi sarebbe importante, ci proveremo"

Fonte: fcinternews.it

Il centrocampista dell'Inter Borja Valero, in vista della sfida contro l'Udinese, si è così espresso ai microfoni di InterTV: "Vincere oggi sarebbe importante, soprattutto sotto l'aspetto psicologico, per cui proveremo a farlo sin dall'inizio. Quando esci dalla Champions avendo in mano la qualificazione, le critiche arrivano. Bisogna essere pronti per dimenticare quanto accaduto e tornare a fare bene".