Inter, Borja Valero: "Vincere tutte le gare per la corsa Champions"

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Il centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo di Verona contro il Chievo: "Oggi ho giocato per la prima volta dall'inizio con Brozovic, lui è un giocatore di qualità ed è facile giocarci accanto. Ha grande istinto sotto l'aspetto del gol, per questo molti allenatori lo hanno posizionato davanti. Ma anche dietro la qualità per fare bene. Con il Chievo dietro era difficile trovare spazi, la palla non girava bene con quel campo - sottolinea Fcinternews.it -. Per fortuna dopo il gol la partita è cambiata, poi è arrivato il secondo ma alla fine abbiamo sofferto. Dopo la rete abbiamo trovato più spazi, siamo arrivati più in porta. Tatticamente siamo stati sempre molto uniti tranne negli ultimi 10 minuti in cui ci siamo rilassati un po' e siamo entrati in sofferenza. Nella corsa Champions dobbiamo vincerle tutte, abbiamo un calendario complicato contro Juventus e Lazio ma tutte lo stanno diventando".