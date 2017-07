Inter, Borja Valero: "Viola alla prima, era destino. Champions? Vediamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato dai microfoni di Mediaset Premium, Borja Valero ha fatto il punto della situazione: "E' sempre bello fare prestazioni positive contro squadre importanti, ma è calcio d'estate. Io provo sempre a fare meglio, a volte riesce a volte no. Il mister sta mettendo dei concetti importanti, dobbiamo fare noi la partita e ci stiamo provando. Fiorentina alla prima giornata? Era destino. Sono contento di rivedere i vecchi compagni e speriamo di fare bene. Inter da Champions? Non lo so, vediamo" sottolinea Fcinternews.it.