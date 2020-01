© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Mi sono fatto il regalo da solo". Borja Valero, due giorni dopo il suo 35° compleanno, parla in questo modo ai microfoni di InterTV dopo il 4-1 al Cagliari. "Segnare è sempre bello, poi farlo per la prima volta a San Siro con la maglia dell'Inter è stato ancora più soddisfacente. Stasera volevamo dimenticare in fretta il pari contro l'Atalanta. La gente magari pensa che la Coppa Italia non sia importante, ma oggi noi abbiamo fatto molto bene: abbiamo rubato dei palloni nelle zone alte del campo. Dettagli che ci hanno reso la vita più semplice. Per noi è importante avere sempre l'intensità alta: è quello che stasera abbiamo fatto sin dall'inizio. Speriamo di continuare con questo ritmo: chiunque di noi ad inizio stagione avrebbe firmato per trovarsi in questa situazione. Sarebbe perfetto lottare fino alla fine per il campionato", riporta fcinternews.