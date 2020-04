Inter-Borussia Dortmund, è sfida per l'esterno Meunier in scadenza col PSG

Continua la ricerca di nuovi esterni per l'anno che verrà in casa Inter. Un nome che ritorna, dopo il corteggiamento degli scorsi mesi, è quello di Thomas Meunier. Terzino destro belga in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, è sul taccuino di mezza Europa. Tra i club interessati, spiega il Daily Mail, c'è anche l'Inter. Non solo, ci sarebbe l'avallo da parte di Antonio Conte anche se sarebbe da battere la concorrenza del Borussia Dortmund che, nella posizione, perderà Achraf Hakimi, in prestito dal Real Madrid.