Inter, braccio di ferro con Icardi: l'argentino vuole rimanere

Secondo quanto riporta Sky Sport, l’attaccante ha ribadito la sua posizione di non voler lasciare l’Inter ma dall’altra parte il club nerazzurro non lo ritiene parte integrante del prossimo progetto per la prossima stagione e vorrebbe che le due strade si separassero.

Braccio di ferro. - Le due posizione sono nettamente contrastanti con il numero 9 argentino che ha rifiutato tutte le proposte e le avance che sono arrivati da Napoli e Roma. L’unica squadra che potrebbe far cambiare idea al giocatore sarebbe la Juventus che però non starebbe spingendo con particolare veemenza.