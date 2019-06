Inter, Brazao e un futuro tutto da decidere. Novità solo a partire da luglio

© foto di Giacomo Iacobellis

Dopo i sei mesi di Parma, è tutto ancora da decidere il futuro sportivo di Gabriel Brazao, portiere classe 2000 di proprietà dell'Inter. Ad oggi però - riporta fcinternews.it - non ci sono da registrare novità significative. È possibile - si legge - che il futuro del giovane estremo difensore venga deciso più in là (forse anche nel corso del ritiro di Lugano), a partire proprio dal mese di luglio e in base alle offerte che arriveranno, sia dall’Italia che dall’estero.