Direttamente dalla sua Uberlândia, dove si trova al momento in vacanza, il nuovo portiere dell'Inter Gabriel Brazao ha raccontato al giornale locale Diário de Uberlândia la scelta di lasciare il Cruzeiro per provare a imporsi in Italia: "È stata una decisione difficile perché ho lasciato un grande club in Brasile e anche nel mondo. Sono molto grato per tutto ciò che hanno fatto per me. Ma in quel momento, insieme alla mia famiglia e ai miei agenti, abbiamo optato per l'addio. Penso che sia stata una scelta saggia perché ora ho dei nuovi obiettivi".

Il parcheggio al Parma?

"Volevo lavorare in un ambiente di professionisti. A Parma sono rimasto in prima squadra. È stata una grande esperienza e sono molto grato a Dio per aver avuto il mio spazio in Serie A. La scuola italiana di portieri è una delle migliori al mondo. Ho cercato di adattarmi il prima possibile senza snaturare le mie caratteristiche, ma questo adattamento è stato molto importante per avvicinarmi allo stile italiano. Cerco di assorbire ogni giorno più cose per mettermi in mostra".