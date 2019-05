Inter, Brazao sarà il terzo portiere: il brasiliano verrà valutato da Conte

© foto di Giacomo Iacobellis

E' all'Inter il futuro di Gabriel Brazao, approdato al Parma con un contratto fino al giugno del 2023. Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, il brasiliano diventerà nerazzurro in estate, con la società meneghina che lo acquisterà dal Parma (una formalità) e poi porterà Brazao in ritiro con la prima squadra. L’obiettivo, infatti, è far valutare il portiere dal nuovo allenatore Antonio Conte e dal suo staff, salvo poi decidere quale potrà essere il futuro del classe 2000.