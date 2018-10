Inter, brillante e ambizioso. Ecco Steven: il Presidente perfetto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Habemus Presidente. Se non altro uno, prima di ogni altra cosa, presente. A febbraio scorso Spalletti, vigilia della sfida di ritorno contro il Benevento, disse che Steven Zhang aveva già tutte le carte in regola per diventarlo. «Un presidente perfetto», disse l'allenatore interista in un momento nero per la sua squadra. Ieri quel cerchio si è chiuso con la nomina del leader nerazzurro più giovane di sempre. Uno che in Europa non ha pari per carta d'identità. Uno che, come ricordato subito in apertura di conferenza stampa, da presidente si comportava già da un pezzo pur non ricoprendone effettivamente la carica. Giusto il tempo di acquisire la mentalità milanese e di inglobare nell'anima i colori nerazzurri fino a versare lacrime di interismo nella notte della Champions all’Olimpico di Roma. Una fase di rodaggio doverosa, qualche consiglio dal sapiente Moratti («Psicologicamente per me è stato importantissimo» e ora si che Zhang jr, mix di ambizione e brillantezza, può finalmente prendere le redini di un club in netta crescita sotto l'ala Suning.

È una nuova era. In tutti i sensi. Così Steven parla già di conquista del pianeta, di leadership mondiale da conquistare sul lungo periodo, di modello Juve da seguire e poi superare, di mercato ma anche di branding, digital marketing, trasparenza (“che è nel nostro DNA”) e immancabile rispetto delle regole del Paese in cui si opera. «L’Inter diventerà il club migliore a livello internazionale». Senza mezzi termini o misure. Come? Con un progetto sostenibile e straordinariamente innovativo, con una squadra che già così «può battere chiunque», ma in ogni caso, laddove ce ne fosse l'occasione, migliorabile. Non solo a livello di calciatori, pure sul piano del management. Qui ovvio che torna caldissimo il nome di Marotta, fresco fresco di vittorie e architetto dei bianconeri sette volte campioni d'Italia. Un profilo che all'Inter, previa chiarezza sui ruoli societari, porterebbe esperienza e lungimiranza a 360°. Il “piccolo” Zhang ci sta pensando dal giorno delle sorprendenti dimissioni. Restate collegati, nuove sorprese sono in arrivo. Lui, Steven, come riportato da lui stesso sui social nella notte, non deluderà chi ai colori dell'Inter ha già da tempo giurato amore eterno.