Inter, Brozovic: "A Udine c'è una sola opzione domani: vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Puntuale come un orologio svizzero, il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic anche oggi non fa mancare la sua presenza su Instagram. Questo il suo post per caricare i compagni in vista della gara di domani con l'Udinese: "Quando indosso la maglia dell’Inter posso anche volare! - ha scritto il croato postando la foto dell'esultanza dopo il gol ai bianconeri del 12 dicembre 2015 -. Domani esiste solo un’opzione: VINCERE, VINCERE E VINCERE!".