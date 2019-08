© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Dazn, al termine della gara vinta contro l Lecce, parla il centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic. Queste le sue parole: "Una serata epica, all'inizio abbiamo sbagliato troppi passaggi, poi siamo andati bene e abbiamo fatto una buona partita. Bello che ci siano stati tanti tifosi a vederci, da tanto che non era così. Sono contento per la vittoria e per il gol. Ricorsa per lo scudetto partita? Forse sì o forse no, vedremo"