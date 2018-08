Inter-Brozovic, al via le trattative per l'adeguamento del contratto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza di Marcelo Brozovic nell'Inter secondo quelle che sono le idee del tecnico Spalletti. Tanto è convinto delle potenzialità del croato - si legge - che l’allenatore ha condiviso con la società l’idea di non prendere un altro centrocampista sul mercato di pari livello. E adesso si dovrà affrontare anche il tema del rinnovo. Accadrà più prima che dopo. Settembre è il mese giusto per sedersi con Miroslav Bicanic, il suo agente, e cominciare a trattare. Brozovic ha il contratto il scadenza 2021 e fa parte della lista di giocatori che aspetta un adeguamento. Attualmente guadagna 2,5 milioni a stagione, Marcelo chiede un ritocco, oltre che una scadenza più lunga. Di contro l’Inter spingerà per eliminare la clausola di rescissione da 50 milioni di euro presente attualmente nel contratto.