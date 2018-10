Inter, Brozovic: "Così si gioca in Champions! Vogliamo vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In diretta su Sky Sport, Brozovic ha commentato la vittoria dell'Inter per 2-1 in casa del PSV:

"Dobbiamo solo pensare a vincere, dobbiamo fare ancora di più e stare sempre più concentrati. Siamo tutti contenti questa sera, lottiamo sempre per il compagno: così si gioca in Champions, ora andiamo avanti su questa strada. Il ruolo? Faccio bene come mediano basso".

Cosa ruberesti a Pirlo?

"Lui ha tutto, gioca semplice e usa molto la testa".