Inter, Brozovic è il maratoneta nerazzurro: ha già percorso 400 chilometri in stagione

La Gazzetta dello Sport, in vista della finale di venerdì tra Inter e Siviglia, riporta come Marcelo Brozovic sia uno dei giocatori che ha corso di più in stagione, addirittura in Serie A, è arrivato a percorrere quasi 400 chilometri. Camminando significherebbe partire da Milano e arrivare in Costa Azzurra, record di squadra per uno dei leader della squadra di Conte.