Inter, Brozovic è il sopravvissuto che può far toccare il cielo con un dito

Talento indiscusso, ma che “può migliorare nella verticalizzazione, nell’ultimo passaggio e sulla fase difensiva per il ruolo che interpreta”. Uno dei migliori play moderni d’Europa che però non ha ancora assunto lo status di top player. Dal vangelo secondo Antonio (Conte), Brozovic all’età di 27 anni può e anzi deve compiere l’ultimo “step”. Già adesso è il calciatore che corre di più in Serie A per numero di km percorsi. Già adesso se al cento per cento, o anche se no, fa girare l’Inter alla velocità della luce. Già adesso, svincolato dal ruolo di regista come è più volte accaduto in stagione, si trasforma in una mezzala spettacolare negli ultimi 30 metri. Già adesso è decisivo e tira fuori perle, ma di quelle che fanno male, come all’esordio stagionale contro il Lecce. Eppure c’è ancora del margine. Da Marcelo passa il futuro del centrocampo nerazzurro. Prossima all’epurazione di Vecino e Borja, è sopravvissuto nella nuova mediana che ora può godere dell’estro di Sensi, del dinamismo di Barella e della velocità di pensiero di Eriksen. L’Inter un occhio su Vidal lo tiene aperto, il mirino su Milinkovic sempre puntato. Tuttavia, nella testa di Conte, il croato resta una pedina fissa dello scacchiere nerazzurro. Di quelle a cui non si può rinunciare. Di quelle che possono spingerti su, fino a toccare il cielo con un dito.