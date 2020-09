Inter, Brozovic e Perisic in uscita: il tesoretto dalla cessione per inseguire il sogno Kanté

Fra i giocatori in uscita ci sono Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. I due calciatori croati sono sul mercato con l’intenzione di Suning di poter racimolare un buon bottino per poter poi operare ancora in entrata per regalare a mister Conte un ultimo tassello. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la cifra raccolta da un’eventuale cessione dei due giocatori potrebbe essere riutilizzata per N’Golo Kanté del Chelsea, sogno di Marotta e della dirigenza interista.