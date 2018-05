Inter, Brozovic ha convinto. Ma può comunque partire in nome del bilancio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella seconda parte di campionato Marcelo Brozovic è stato protagonista di una crescita importante, tanto sul campo quanto nel gradimento dei tifosi. E a risentirne è stato pure il prezzo del suo cartellino. Il croato, dal suo arrivo nel gennaio 2015, ha sempre vissuto momenti altalenanti ed è sempre stato in odore di cessione, ma secondo la Gazzetta dello Sport quest'estate potrebbe essere davvero il momento buono. Tecnicamente Brozovic è riuscito a convincere Spalletti (e non solo), ma potrebbe essere proprio lui uno dei sacrificati in ottica fair play finanziario.