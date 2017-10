Inter, Brozovic in Italia questo pomeriggio per gli esami

Fonte: Fcinternews.it

Tanta sfortuna per Marcelo Brozovic, che probabilmente non potrà provare a dar seguito nel derby all'importante prestazione sfoderata col Benevento, dopo il problema al polpaccio rimediato con la Nazionale croata. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sky Sport, il croato sarà a Milano già questo pomeriggio, in tempo per sottoporsi nella mattinata di domani agli esami strumentali con la supervisione dello staff medico dell'Inter. Proprio i camici bianchi della società si erano messi in contatto coi colleghi croati subito dopo aver appreso del problema, ricevendo in risposta la diagnosi di un semplice affaticamento muscolare. Il club nerazzurro, com'è ovvio, aspetta di poter toccare con mano la situazione di Brozovic prima di pronunciarsi in merito, ma ad oggi la sua presenza nel derby resta in forte dubbio. Possibile che, in caso di forfait del croato, il suo posto dietro le punte venga rilevato da un Joao Mario in ottima forma, come dimostrato ieri sera nella vittoria in trasferta su Andorra con la Nazionale portoghese, in una gara certo non proibitiva nella quale, tuttavia, il nerazzurro ha avuto modo di mettersi in luce con un assist vincente per Ronaldo e tante buone giocate.