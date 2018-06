Inter, Brozovic: "La mia stagione migliore, trasformati fischi in applausi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic ha commentato ai taccuini di Vecernji la sua stagione: "La stagione è stata davvero lunga, ma ora ho la forza per affrontare il Mondiale. Brasile? Noi siamo molto tecnici, mi piacerebbe giocare contro Neymar. In Russia andremo pensando partita dopo partita. Il possibile trasferimento a Siviglia? Questa è la mia migliore stagione finora. Nella mia posizione naturale, ho giocato le ultime dieci partite e sono stato bene. Sono felice - evidenzia Fcinternews.it -. C'erano alcune cose sul trasferimento in Spagna, l'ultimo giorno non mi hanno lasciato andare. Ho continuato ad allenarmi, l'allenatore mi ha dato una possibilità e l'ho sfruttata. Spero di rimanere all'Inter, è tutto fantastico, club e città. Con i tifosi è stato difficile, ma mi sono detto di giocare ogni partita al massimo, di fare del mio meglio. E gli applausi hanno sostituito i fischi".