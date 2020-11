Inter, Brozovic negativo al tampone: priorità Sassuolo, indispensabile in Champions

L'Inter ha recuperato Marcelo Brozovic, negativo all'ultimo tampone per il Covid-19, e Antonio Conte proverà ad averlo a disposizione già da domani nella sfida contro il Sassuolo. Nel caso in cui non dovesse farcela l'appuntamento è rimandato alla Champions, quando il croato sarà fondamentale nelle sfida contro il Borussia Moenchengladbach, vista anche l'assenza di Vidal per squalifica. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.