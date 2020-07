Inter, Brozovic o Skriniar per arrivare a Ndombele: il Tottenham lo valuta almeno 60 milioni

L'Inter va alla caccia di nuovi centrocampisti in vista della prossima stagione e il Corriere dello Sport fa il nome di Tanguy Ndombele. Acquistato dal Tottenham l'estate scorsa per 60 milioni di euro sarà difficile per i nerazzurri strapparlo agli Spurs, a meno che non venga inserito nella trattativa il cartellino di Milan Skriniar. Attenzione poi anche a Brozovic che potrebbe entrare nell'affare.