Inter, Brozovic: "Possiamo interrompere dominio della Juve con 2-3 innesti"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Olanda, l'attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli ha parlato anche del suo futuro. Diffidenza nei miei confronti da parte dei club italiani? "Perché Mino chiede troppi soldi (sorride, ndr)". Pronto...

Balotelli scherza: "Pochi club in Italia? Raiola chiede troppi soldi"

Il Mattino in prima pagina: "Sarri chiama De Laurentiis"

Juventus, Gazzetta: "Tesoretto Milinkovic, risorse per il blitz"

La Nuova Ferrara apre con Semplici: "Bonifazi ottimo per la SPAL"

L'apertura del QS: "Italia, cresci in fretta o saranno guai"

Italia, Il Messaggero titola: "Non ci resta che Mancini"

Il Mattino titola: "Porta Napoli, sprint per Leno"

Lazio, Il Messaggero: "Acerbi e Laxalt per cominciare"

Sampdoria, Il Secolo XIX titola: "Via Zapata?"

Italia, La Stampa: "Il metodo Mancini per ripartire"

Milan, Gazzetta: "Mr Li si muove per il rifinanziamento"

Nel corso dell'intervista concessa a Vecernji , il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic ha parlato di Luciano Spalletti e della prossima stagione: "Pensava che avrei potuto rendere al meglio anche in altri ruoli. E poi, nel match contro il Napoli, mi ha messo nella mia posizione naturale, con l'infortunio di due o tre giocatori - evidenzia Fcinternews.it -. Dopo quella partita, ho giocato fino alla fine della stagione. Champions League? Per il club, i fan, la squadra, siamo felici. Un sogno giocare la Champions il prossimo anno. Juventus? Possiamo interrompere il dominio della Juve, con 2-3 rinforzi. Spero che questo cambierà".

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy