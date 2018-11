Inter, Brozovic: "Punto importante contro una delle più forti al mondo"

Roma subito in vantaggio a Mosca. A sbloccare il risultato è Kostas Manolas, che anticipa il portiere avversario di testa sugli sviluppi di un corner dalla sinistra di Lorenzo Pellegrini. Giallorossi avanti dopo appena quattro minuti.

Un post condiviso da Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic) in data: Nov 7, 2018 at 5:09 PST

Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, ha commentato sul proprio profilo Instagram il bel pareggio conquistato contro il Barcellona, che avvicina i nerazzurri agli ottavi: "Un altro punto importante per la qualificazione. È stata una partita davvero difficile contro una delle squadre più forti al mondo! Forza Inter".

