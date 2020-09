Inter, Brozovic può essere il sacrificato per arrivare a Kanté: il Monaco prepara l'offerta

Si intensificano le voci relative a una possibile offerta in arrivo in casa Inter per Marcelo Brozovic da parte del Monaco. Il suo ex ct Niko Kovac è ora il tecnico dei monegaschi e sarebbe più che contento di poter lavorare con lui anche in un club nobile come quello del Principato. Dopo i primi approcci di un mese fa, con il club monegasco pronto a mettere sul piatto 22 milioni di euro, troppo pochi per i nerazzurri, adesso una nuova offerta è pronta per essere recapitata a Marotta. L'Inter potrebbe accontentarsi di 40 milioni di euro, 20 in meno rispetto al valore della clausola scaduta a luglio. Una cifra comunque importante in tempi di Covid, che tra l'altro permetterebbe ai dirigenti interisti di guardare a Kanté, per cui il Chelsea chiede 50 milioni, con maggiore ottimismo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.