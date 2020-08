Inter, Brozovic può essere la cessione necessaria. Anche oggi contatti col Bayern

Nuovi contatti tra Bayern Monaco e Inter per Marcelo Brozovic, tra gli indiziati per un possibile addio in casa nerazzurra. Il croato potrebbe essere la cessione importante con cui i nerazzurri potrebbero finanziare la sessione estiva di mercato. Nelle ultime ore, racconta FcInterNews.it, si sono registrati ulteriori contatti tra Inter e Bayern Monaco: i tedeschi infatti devono trovare in poco tempo un sostituto di Thiago Alcantara, che ha annunciato di non voler proseguire la propria avventura in Baviera.