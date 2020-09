Inter, Brozovic sacrificato per arrivare a Kanté. Thomas dell'Atletico Madrid l'alternativa

Il Chelsea apre alla cessione di N'Golo Kanté e l'Inter prova a fare spazio al francese in rosa. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, al di là delle parole di facciata di Lampard, i Blues non disdegnano una cessione del mediano, come dimostra anche il fortissimo interessamento per Declan Rice del West Ham. Quindi, per l'Inter, si ragiona anche sul modo per racimolare i 50 milioni necessari per chiudere l'affare.

Brozovic sacrificato? La strada più breve è quella di vendere un big e il primo nome sulla lista partenze è quello di Marcelo Brozovic. Capito che sarà dura vedere il croato al Monaco visto l'alto ingaggio percepito (oltre 4 milioni a stagione), spunta l'ipotesi Atletico Madrid. Per il quotidiano i Colchoneros si sarebbero mostrati interessati a Brozovic. Per l'Inter due opzioni: incassare cash dall'Atletico per poi andare forte su Kanté oppure - qualora il francese diventasse irraggiungibile - ripiegare su uno scambio con Thomas Partey.