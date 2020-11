Inter, Brozovic salta il Torino: la speranza di Conte è di recuperarlo per il Real Madrid

Non ci sarà con il Torino perché positivo al coronavirus, ma Marcelo Brozovic spera di recuperare almeno per ilo big match col Real Madrid in programma tra dieci giorni esatti. Lunedì 23 novembre il centrocampista dell'Inter sarà sottoposto a nuovo test e se dovesse negativizzarsi potrebbe anche giocare in Champions. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.