Inter, Brozovic senza richieste: i nerazzurri sperano nel Mondiale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcelo Brozovic (25) resta in vendita ma le offerte non arrivano. Questa la situazione legata al centrocampista dell'Inter, fotografata dall'edizione odierna di Tuttosport. Il club nerazzurro spera che il ragazzo finisca bene la stagione per lanciarsi verso un Mondiale da giocare con la Croazia, in grado di renderlo più appetibile, specie in termini monetari. Nel 2016 Brozovic aveva rinnovato il contratto fino al 2021, con ingaggio fissato a 2,4 milioni di euro a stagione, inserendo una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, valida solo per il mercato estero. Difficile, allo stato attuale, che questa pretesa possa essere soddisfatta.