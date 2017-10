Inter, Brozovic si ferma: tutte le possibili alternative

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle possibili alternative in casa Inter in caso di forfait per Marcelo Brozovic. La prima opzione resta Joao Mario, senza dimenticare la possibilità di sdoganare Eder dal 1' o l'idea di avanzare Borja Valero come nel primo tempo dell'Olimpico. Anche quella di accentrare Candreva resta un'alternativa. Il centrocampista tornerà a Milano domani per sottoporsi agli esami del caso: al momento si parla di semplice affaticamento.