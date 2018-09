Fonte: fcinternews.it

Marcelo Brozovic e l'Inter stanno parlando di rinnovo. Secondo quanto risulta a FcInterNews.it, il croato, con un contratto che scade nel 2021, vorrebbe prolungare ulteriormente la sua permanenza in nerazzurro, ottenendo anche un adeguamento dell'ingaggio dopo quanto dimostrato di poter fare da metà della scorsa stagione in poi. Inoltre, altro oggetto di discussione di un eventuale nuovo accordo è quello relativo alla clausola: Brozovic oggi potrebbe partire per 50 milioni di euro, e l'intenzione del club sarebbe quella di alzarla, se non toglierla direttamente. I discorsi sono avviati, anche se non c'è alcuna fretta.