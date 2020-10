Inter, brutte notizie per mister Conte: ancora positivo il tampone di Ashley Young

vedi letture

Brutte notizie per l'Inter: è ancora positivo il tampone di Ashley Young. L'11 ottobre il laterale inglese era stato il sesto calciatore nerazzurro a risultare contagiato dal Covid-19 e, come riporta La Gazzetta dello Sport nella sua versione online, il test ripetuto oggi non ha ancora dato la tanto attesa negatività per l'ex Manchester United.