Inter, buone notizie per l'Inter: Gabigol a un passo dal ritorno al Flamengo

© foto di Giacomo Iacobellis

La Gazzetta dello Sport di oggi conferma: Gabigol ha accettato di legarsi al Flamengo sino al 2024. L'attaccante brasiliano percepirà uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus e continuerà così la sua avventura tra le fila del club di Rio de Janeiro.

L'Inter sorride - Una buona, buonissima notizia per l'Inter, che adesso tratterà la cessione a titolo definitivo del classe '96 al Flamengo con l'obiettivo di trovare quanto prima la liquidità economica necessaria per regalare a Conte i tre rinforzi Scudetto. Si partirà almeno dai 18 milioni di euro, con percentuale sulla futura rivendita, che avevano messo d'accordo le due società a metà novembre, magari tentando di strappare condizioni economiche ancora migliori per i nerazzurri.