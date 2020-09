Inter, buonuscita per Godin e accordo ad un passo col Cagliari. Così si è sbloccato Vidal

Arturo Vidal è sempre più vicino all'Inter, col suo arrivo a Milano previsto per le prossime ore. Un acquisto, per i nerazzurri, che si è reso possibile grazie allo sblocco della trattativa per la cessione di Diego Godin al Cagliari: l'uruguaiano incasserà una buonuscita dai nerazzurri, a quel punto potrà spalmare il biennale ancora in essere su un nuovo triennale con la società sarda. L'Inter, da parte sua, risparmierà un ingaggio netto da 5,5 milioni netti a stagione.