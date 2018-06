Inter, c'è anche Valietti nei discorsi avviati col Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incontro in giornata tra Inter e Genoa per parlare di un’operazione ormai molto ben impostata. La novità consiste nel fatto che potrebbe entrare Federico Valietti, classe ’99, nel triplo affare che porterà sicuramente Radu in rossoblù, mentre su Emmers – che piace molto al Genoa – potrebbero essere fatte altre valutazioni e inizialmente il belga si metterebbe a disposizione di Spalletti per la prima parte del ritiro. Confermata la contropartita Eddy Salcedo, classe 2001, che farebbe il percorso inverso. La novità – come detto – consiste nel probabile inserimento di Valietti (sul quale c’è anche il Sassuolo) nell’affare tra nerazzurri e rossoblù. Lo rivela Sportitalia, attraverso il blog dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà.